Oorverdovend stil?! Hoe kom je daar in godsnaam bij man? Het was all over the news! Het influenza B-virus. Je kon geen krant openslaan, geen TV aanzetten of het ging over het influenza B-virus. Quarantaineafdelingen in ziekenhuizen, overal aanplakbiletten over het virus, mondkapjes als je op visite wilde, plastic jassen... Alles erop en eraan. Eén groot drama. Maar inderdaad geen lock down, omdat die griep na een paar maanden langzaamaan verdween en ook niet meer terugkwam.

Daadwerkelijk aan de griep overlijdt ook niemand. Het gaat net als bij corona overwegend om ouderen en anderen met een zwakke weerstand, die dan overlijden door longontstekingen en andere complicaties die op de griep volgen. Hetzelfde kun je trouwens zeggen van AIDS, of kanker, of de mazelen... Je gaat niet aan de ziekte dood maar aan de complicaties die de veroorzaak worden door de ziekte. Dus hou daar gewoon es over op. En hou ook gewoon es op met dat gezeik dat het met het dodental wel mee viel en met de besmettingen.... Dat was GVD omdat de hele wereld in een lockdown ging. Als dat niet gebeurd was, was het vele, vele malen erger geweest dan nu het geval was.