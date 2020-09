Precies dat is het marty. Je zweert de religie van je (voor)ouders en hun vaderlandsliefde af, maar voelt toch de behoefte om iets te dienen dat groter is dan jezelf. Orwell beschreef dit soort mensen 80 jaar geleden al, al waren ze toen relatief zeldzaam en hadden ze de Soviet-Unie als een soort substituut-vaderland:

"The creed [communism] they were spreading could appeal only to a rather rare type of person, found chiefly in the middle-class intelligentsia, the type who has ceased to love his own country but still feels the need of patriotism, and therefore develops patriotic sentiments towards Russia."

Dit schreef hij in al 1941. Er is wel het een en ander veranderd, de Soviet-Unie als ideaal heeft plaatsgemaakt voor oa het klimaat, marxistische begrippen zijn vervangen door het intersectioneel jargon ('trans-genderism' en 'micro-aggression' ipv 'proletariaat' en 'productiemiddelen'), maar het is hetzelfde type.