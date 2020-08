De video duurt 8 minuten en 38 seconden en lijkt te stoppen vlak voor de fatale momenten waarin Floyd met een knie op zijn nek zijn bewustzijn verliest. Die beelden zien we dus niet. Wat we wel zien is de gehele arrestatie die eraan vooraf gaat.

Bij het eerste contact wordt na 13 seconden een wapen wordt getrokken omdat Floyd de instructie beide handen op het stuur te leggen niet meteen lijkt te begrijpen. Zolang Floyds rechterhand niet zichtbaar is, is dat voor de agent blijkbaar reden genoeg zijn wapen te trekken, en daar valt in Amerika een en ander voor te zeggen. Floyd lijkt onder invloed van middelen, en volgens het autopsierapport (NYT) was hij op het moment zelf onder invloed van fentanyl en had hij recent methamfetamine gebruikt.

Onze hoofdbevinding over het vervolg: het lijkt dat vooral Floyds (zesmaal door zichzelf genoemde) claustrofobie de reden is dat hij het niet verdraagt in z'n eentje achterin de auto te gaan zitten. Na een paar seconden in de auto gezeten te hebben beweegt hij zich er weer uit, waarna de vier agenten hem op de grond bedwingen, met Floyds dood tot gevolg.

Floyd benadrukt tijdens de gehele interactie geen bedreiging te zijn en de agenten reageren hier consistent geruststellend op. Vanaf 5:20 beginnen de problemen. Floyd wordt gevraagd achterin in de cruiser te stappen, en hij lijkt echt mee te willen werken, maar z'n psyche lijkt het vervolgens gewoon niet te verdragen. We transcriberen het onderstaand even, cursief is een agent aan het woord.

5:21 - Hey man, don't leave me by myself man. I'm just claustrophobic. Well, you're still going in the car.

5:41 - I'm claustrophobic for real man. Can you please [onverstaanbaar] it for me man. Yes I'll [onverstaanbaar] it, I will, I will. Please stay with me man, thank you, thank you.

Vervolgens lijkt Floyd echt uit alle macht te proberen in te stappen, maar hij krijgt het gewoon niet gedaan.

6:09 - Okay, okay, okay. Grab a seat, I'll roll the windows down. Take a seat. I'm going in mister officer. No, you're not!

6:28 - Yo I will die in here, I will die man. You need to take a seat right now. I just had Covid man, I won't go back to that. We'll roll the windows down, you need to take a seat now. Damn man, I'm not that kind of guy. I'll roll the windows down if you put your legs in alright.

Vervolgens zien we opnieuw dat Floyd uit alle macht probeert in te stappen, maar het wederom gewoon niet trekt. Ondertussen blijft hij constant benadrukken dat hij geen gevaar vormt voor de agenten.

6:49 - I don't wanna try to win. I don't wanna try to win. I don't wanna win, I'm claustrophobic. I got anxiety, I don't wanna do none of this. I'll roll the windows down. Man I'm scared as [muted] man.

7:06 - Okay, okay, okay, let me count to three. Let me count to three, then I'm going in. Please, I'm not trying to win, I'm not trying to win. I'll get on the ground, anything. Get in the car!

Vervolgens loopt een van de agenten naar de rechter achterdeur, om Floyd vanaf daar zijn stoel in te begeleiden/trekken.

7:23 - Yes you get in this car, we can talk! I'm claustrophobic, I'm claustrophobic. You're not working with me. God I'm claustrophobic man. Drag your butt over here, I'm gonna pull you in. Can I get in the front, please? No you're not getting in the front. Okay man okay, I'm not a bad guy man, I'm not a bad guy!

En hier gaat het mis. Floyd beweegt zich aan de andere kant (die van de huidige POV) weer uit de cruiser. Want nogmaals, hij lijkt het gewoon écht niet te trekken om in z'n eentje achterin die auto te zitten.

7:44 - Please officer, please man [Floyd begint hier tussendoor te schreeuwen]. Take a seat [uiterst begaan]. I can't breath officer [hier wordt zijn ademhaling nog niet fysiek verhinderd]. My wrists man, my wrists. Ima get on the ground, Ima get on the ground, Ima get on the ground [wat hij inderdaad doet, al is het niet duidelijk hoeveel weerstand hij hier inmiddels uit paniek biedt]. I'm going down, I'm going down, I'm going down [uit intonatie lijkt het dat hij hier bedoelt dat hij hiermee toezegt rustig naar de grond te gaan].

8:25 - [zeer waarschijnlijk is Chauvins knie hier al op Floyds nek geplaatst] I can't breath, I can't breath! I just had Covid man, I can't breath.

Wat een verdriet.