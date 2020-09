Vervolg

En dan de coronasterfte. 6000 geregistreerde overlijdens tijdens de eerste golf maar in die weken zag je een oversterfte van 12000. Ook zijn er onnodig veel mensen gestorven vanwege de wet op de privacy-schending, hoe absurd is dat eigenlijk! Wetten zijn er voor mensen; jij hebt het omgekeerd! Maar 6000 mensen zijn, hoe je het ook wendt of keert, door jou en je naast zijn schoenen lopende kameraad gewoon weggemoffeld om maar te kunnen suggereren dat Nederland het nog niet eens zo slecht deed. Je leugens worden door de staatsomroep keurig en kritiekloos herhaald en verkondigd. Mondkapjes- en testmateriaal tekorten worden verdoezeld door te beweren dat mondkapjes geen effect hebben en jongeren onder de dertien, die wél naar school gaan en daar anderen en via hen, ook hun ouders kunnen besmetten, ‘hoeven’ nu ineens niet meer getest te worden! Onlangs riep je op om niet meer thuis te feesten maar in horecagelegenheden en nu de R-factor op 1,4 staat, moeten zíj het gelag betalen. Geen woord verder over de coronabrandhaarden in Amsterdam Nieuw-West en Zuid-Oost waar de moskeeën staan en de jeugd woont die overal lak aan heeft. Hele verkeerde symboolpolitiek dus…

En nu we het tóch over corona hebben… Waar doet het volgende zinnetje je aan denken: ‘All animals are equal, but some animals are more equal than others.’ A proclamation by the pigs who control the government in the novel Animal Farm, by George Orwell. The sentence is a comment on the hypocrisy of governments that proclaim the absolute equality of their citizens but give power and privileges to a small elite.”

De kneus moest om meerdere redenen onmiddellijk denken aan Grapperhaus en kon moeilijk zijn grijns verbergen. Ook de gestaltes van Bruls en Van Baalen passeerden de revue in het brein van de kneus. Het elfje, dat ook gedachten kon lezen, reageerde onmiddellijk en sneerde: “Oh, moet je grijnzen om Napoleon, Snowball and Squealer maar wie ben jij eigenlijk in dit verhaal? Jij schrijft elke dag een nieuw hoofdstuk in je eigen boek, een autobiografie vol leugens, gebaseerd op Carlo Collodi’s kinderboek! Je verdedigde een minister, wiens functie onhoudbaar werd omdat hij ongeloofwaardig was geworden door andere mensen asociaal te noemen als ze geen 1,5 meter afstand hielden en ze daarvoor enorme boetes oplegde met ook nog eens een strafblad als gevolg maar loog toen ontdekt werd dat hijzélf de door hem ingevoerde regels met voeten had getreden.

Je kronkelt voortdurend als een slang, om je maar in allerlei bochten te kunnen wringen om zo recht te praten wat krom is; je liegt en bedriegt en maakt de overheid zelf, waar je het gezicht van bent als leidinggevende, tot een farce en de functie van minister-president tot een klucht. Hoe geloofwaardig ben je zelf nog?

En… STOP eens met de hele dag op je mobieltje kijken, met name als kamerleden gepaste kritiek hebben op je beleid, although you control the government!”

“Ehm, maar ik kán niet anders, ik móét wel reageren… op GeenStijl… om mijn quotum te halen… zo’n 30x per dag…” zei de kneus. “Oh oh oh, ik wist het wel, ook dáár stuur je iedereen dus met een kuifje in ’t riet!” reageerde het elfje.

www.geenstijl.nl/5144054/appen-op-fie...

‘Shitty shit, Carolíén, ik heb een zwitsal!’

Het elfje zong eerst een liedje:

“Liar, liar

The PM's on fire!

He's waiting there

Around the corner

Just a little air

And he'll jump on ya!”

en fronste vervolgens haar wenkbrauwen…, “Accipe quam primum, brevis est occasio lucri;” het moment om de kneus de genadeklap te geven was eindelijk aangebroken en ze stelde hem daarom de volgende vraag: ”Wat waren jouw woorden als reactie op het aftreden van Halbe Zijlstra, wegens het verkondigen van domme en grove leugens over zijn geveinsde aanwezigheid in de datsja van Putin in 2006?” De kneus bibberde nu over zijn hele leugenachtige lijf. “Sorry, dat ben ik vergeten. Ik weet het echt niet meer!” antwoordde de kneus. Terwijl het elfje met haar wijsvinger tegen haar neus tikte, vroeg ze hem: “Wil je nog dat ik je help?”

“Ja, maar stop, stop toch alsjeblieft, ik kan er niet meer tegen!” reageerde hij. De kneus stak zijn vingers in zijn oren om het elfje niet langer aan te hoeven horen en schreeuwde: “Over Halbe Zijlstra zei ik dat leugens verkondigen geen doodzonde is, juist omdat ikzélf de grootste leugenaar ben van alle politici en politici zijn sowieso al allemaal leugenaars!”

Het elfje stond op en glimlachte! Eindelijk had ze haar doel bereikt!

Door dit fenomenale inzicht en het uitspreken van een heuse waarheid, kromp de neus van de kneus en nam hij weer zijn oude vorm aan uit de tijd dat de kneus nog in Leiden studeerde.

“Oh, maar wat is dit?” sprak de kneus. “Mijn neus, mijn neus is weer normaal! Carolíén, kom kijken!”

Vóórdat het elfje vertrok, zei ze nog één ding tegen hem…

En dit zinnetje laat ik aan de lezers over maar pas op wat je hier schrijft…, het moet wel de waarheid

zijn, anders gaat jouw neus ook groeien!