Corona heeft Hugo de Schoenen alleen maar voordeel gebracht.

Voor de Corona was hij een (relatief) onbekend CDA kamerlid en nu is hij de partijleider van het CDA en vice premier.

Dat was hem nooit gelukt als hij fatsoenlijk had gehandeld.

En hij heeft een heel smerig spelletje gespeeld om zo ver te komen.

Met name door verpleegsters in de verzorgingstehuizen bewust mondkapjes te onthouden waardoor er onnodig veel bejaarden voortijdig zijn overleden.