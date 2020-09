Kroegen om twaalf uur dicht, muziek zachter, groepen max 30 & het inzetten van INLUENCERS dat zijn volgens "betrokkenen" van de Volkskrant zo'n beetje de maatregelen die het kabinet vrijdagavond bekend maakt om de recordaantallen nieuwe besmettingen uit te trappen. Want het loopt de spuigaten uit bij de studenten en de migrantengemeenschappen in Rotterdam-Rijnmond, Amsterdam-Amstelland, Den Haag, Utrecht, Kennemerland en Hollands-Midden. We wisten helemaal niet dat we "migrantengemeenschappen" hadden in Nederland Participatieland waar al 40 jaar lang miljarden aan inburgering worden afgefikt, maar kennelijk hebben we dus "migrantengemeenschappen". En die moeten BETER voorgelicht worden. Komt-ie: Bijvoorbeeld via influencers op social media of door studentenverenigingen zelf. Kortom: dat wordt drie keer niks en over drie weken kan het land weer in lockdown, met dank aan studenten en migrantengemeenschappen. Er zit groene zeep op De Escalatieladder; de schoenzolen van Hugo de Jonge zijn spekglad, Hubert Bruls is te zwaar en Halsema durft helemaal niks. Succes met boodschappen doen.