Hierboven de trailer, vanavond om 20:00 uur verschijnt het laatste deel van Marijn Poels' klimaat-trilogie op het digitale televisiekanaal van Ongehoord Nederland in de link + persbericht na de lees verder. Deel één (The Uncertainty Has Settled) en twee (Paradogma) kregen ook ruim aandacht op de GeenStijl. Want tegenvragen stellen, dat is altijd een goed idee. Bovendien kan niemand zo vragend een fronsende wenkbrauw optrekken alsdan Marijn, die óók nog eens in een boomhut woont.

Omdat het geen lineaire televeetijden meer zijn, raden we wel aan om dan om vijf voor negen even op pauze te drukken, een koude versnapering en een hartig hapje te pakken, en tussentijds over te schakelen naar ons eigen Chips. Nootjes. Bier. Kun je daarna Poels altijd nog afkijken.

Na de klimaatvragen in deel 1, het onderzoek naar activistische haatreacties daarop in deel 2, is er nu deel 3: Return To Eden. Daarin, en we citeren het persbericht, "grijpt Poels weer terug naar klimaatverandering en landbouw. In ruim 100 minuten stelt hij de vraag in hoeverre wij mensen deel zijn van de natuur en waar de grenzen liggen in het willen reguleren van het klimaat, de natuur en onze voedselvoorzieningen. Is de huidige klimaatverandering een probleem of uitdaging? Daarvoor reist hij door Europa, Afrika en Amerika en bezoekt inspirerende experts op zoek naar oplossingen en hoop.

Over politieke kleuren heen. Los van framing. Vol diepe wijsheid van mensen die de oplossingen ecologisch benaderen. Waar de globaliserende boer tussen overheidssubsidies, banken en afnemers wordt meegezogen in de kern van het probleem, verbouwt de onafhankelijke ondernemer op inspirerende wijze zijn lokaal voedsel, midden in de woestijn. En dat kan wel eens meer oplossingen bieden dan puur voor ons voedsel. Een gezonde, levende bodem verorbert grote hoeveelheden CO2. Maar kan het zelfs een stap verder gaan? Kan een gezonde bodem in de woestijn het klimaat kalmeren en orkanen voorkomen?"