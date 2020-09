Het meest gênant was misschien wel de interruptie van Jesse Klaver en zijn gezeur over discriminatie. Geert Wilders noemde een paar verschrikkelijke praktijkvoorbeelden van racisme door Marokkanen naar Nederlanders toe. Voorbeelden die we eigenlijk allemaal herkennen, want bijna iedereen in Nederland heeft wel wat nare ervaringen gehad met Marokkanen. En als reactie ging Jesse Klaver hier totaal niet op in en begon wat te zeuren over dat Marokkanen zoveel moeite moeten doen om een stageplek te krijgen en hoe zielig dat wel niet voor Marokkanen is!

Dit illustreert hoe vies en smerig linkse partijen met deze problematiek omgaan. Nederland is zogenaamd ‘institutioneel racistisch’ en Zwarte Piet is o zo verschrikkelijk. Maar bij de echte voorbeelden van racistisch geweld en discriminatie kijken ze bewust weg. Want discriminatie bestaat in hun ogen alleen als dat door blanken gebeurt en islamieten en zwarten zijn alleen maar slachtoffer.

Vandaag heb ik dus dankzij Jesse Klaver weer gemerkt hoezeer ik walg van deze linkse politiek en hoe dit ons land heeft vergiftigd!