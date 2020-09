Er is dus een Dier van het Jaar-verkiezing en de kanshebbers zijn allemaal losers, zoals Fan Xing de panda die helemaal geen zak kan en 'Floris het onhandige damhert' die zo achterlijk is dat hij een ton tussen zijn hoorns krijgt. Gelukkig doen we hier bij GeenStijl ook heel veel met dieren en daarom kunnen wij, ook al is het pas september (dieren doen immers helemaal niet aan maanden), een alternatieve Dier van het Jaar-verkiezing uitschrijven!



En dan hier de genomineerden

- De grauwe klauwier. Een enorme leipo die zijn tegenstanders vernedert door ze op stekels en scherpe punten te spiesen.



- De bastaardsatijnrups. Veroorzaakt heftige jeuk en huiduitslag, allround nare man (ho, of vrouw) en de schrik van strandtenthouders.



- Spot. Een door Boston Dynamics bedacht ventje. Lijkt op een dier, beweegt als een dier, ziet eruit als een dier dus dan zal het wel een dier zijn.



- De schoenbekooievaar. "Er leven er nog zo'n 5 tot 8 duizend in het wild en dat lijkt ons meer dan genoeg."



- De USNS Comfort en Mercy. Taal- en definitieverruiming, we doen het, en dus mogen deze 'machtige dieren' niet ontbreken in de lijst.



- Het coronabeest. Vossen, beren, vissen, zwanen, eenden en al die andere schichtige trutjes die ineens opduiken omdat de mens doet aan social distancing.



- Egels die de tuin van Henny boycotten. Dus Henny uit Arnhem helemaal die tuin egelproof maken met fruit en besjes en stro om een wipje op te maken, d'r staat zelfs een heuse daklozenopvang voor dakloze egels, hebben die knakkers zomaar wat beters te doen. Ondankbare honden.



- Frans Timmermans. Een bijna uitgestorven dier, deze Frans Timmermans, er leeft er namelijk nog maar één in het wild. De Timmermans is waargenomen in Brussel, maar er zijn ook waarnemingen geregistreerd in Heerlen en Kerkrade. En dan de taxonomie: de Timmermans behoort tot de familie van de bourgondieren. Een zeer vraatzuchtige diersoort.



- De kotta slang. Dus deze uit de kluiten gegroeide wurm dacht dat het een goed idee was om een badhanddoek op te smikkelen. Dan hebben we nieuws voor deze pootloze eikel: dat is het niet. En de mensheid allemaal weer manuren investeren, terwijl die tijd ook gebruikt had kunnen worden om, pak 'm beet, een gesprek aan te knopen met mensen die kampen met eenzaamheid.



- De lynx. De Belgische inzending is de lynx. De recalcitrante huiskat is ineens opgedoken in de Ardennen en dan weet u het wel: binnen afzienbare tijd steekt die smeerpoot de grens over en dan krijgen wij weer allemaal van die suffe meldpunten enzo.



- De cobra. Lijdend voorwerp in het beste topic ooit.

