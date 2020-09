Een Cobra is link. Gelukkig kruipen ze gauw weg, in tegenstelling tot sommige andere slangensoorten. Ben ooit gebeten door een pofadder, doet verrekte zeer. Dat pofaddergif verstopt je bloedvaten. Een Cobra z'n gif tast je centraal zenuwstelsel aan.

Zonder behandeling ben je met een uurtje of eerder gewoon dood.

Zo'n pofadder ligt gewoon te wachten, en kruipt, in tegenstelling tot die cobra, niet weg. Als je em voorbij stapt, of per ongeluk aan em raakt, dan pakt ie je.

En hieronder: de broekslang is de gevaarlijkste soort.