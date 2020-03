: Ik gooi geen data overboord die we niet hebben. De data is er niet. Snapt u dat niet?

Nogmaals, data uit China is per definitie onbetrouwbaar. Men laat geen buitenlandse toeristen toe en ze arresteren en vermoorden klokkenluiders

Het kan best dat er mensen zonder symptomen in Korea zijn getest. Ook in andere landen gebeurt dat met name bij medisch personeel. Maar men test niet de hele bevolking, het gebeurt steeksproefgewijs. Daarmee kun je extrapoleren naar de gehele bevolking maar dat gaat niet zo makkelijk, want er zijn teveel onzekerheden. Waar test je, welke groep, et cetera, dat verandert de uitkomst en geeft een grote mate van onzekerheid. De media houdt niet van onzekerheid en zoekt die stemmen op van virologen en andere experts die stellige, vaak dramatische dingen beweren. Confirmation bias, alles voor de clicks.

Daarnaast, (moet ik dat echt twee keer uitleggen?) testen we nog niet op antilichaampjes van mensen die geïnfecteerd waren maar het virus hebben verslagen.

De diaomand princes was interessent, maar helaas nog niet voldoende om harde conclusies te maken:

Projecting the Diamond Princess mortality rate onto the age structure of the U.S. population, the death rate among people infected with Covid-19 would be 0.125%. But since this estimate is based on extremely thin data — there were just seven deaths among the 700 infected passengers and crew — the real death rate could stretch from five times lower (0.025%) to five times higher (0.625%). It is also possible that some of the passengers who were infected might die later, and that tourists may have different frequencies of chronic diseases — a risk factor for worse outcomes with SARS-CoV-2 infection — than the general population. Adding these extra sources of uncertainty, reasonable estimates for the case fatality ratio in the general U.S. population vary from 0.05% to 1%.

Wat wel interessant was, dat er niemand van de bemanning op de diomand princes is overleden. Geen één. Dat gegeven hadden politici moeten gebruiken om paniek te voorkomen. De ouderen en chronisch zieken te isoleren, maar de rest van de samenleving door te laten draaien.