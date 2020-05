Lieve Nederlanders, het zijn zware tijden. Eerst ging het Songfestival al niet door, en nu kunnen we vanaf 1 juno niet eens meer zonder angst lekker naar de strandtent. Want wie komt daar zonder digitale Veiligheidsregio Approved Reservering ook gezellig aanschuiven? De bastaardsatijnrups! "Strandtenthouders langs de Westlandse kust balen van de terugkeer van de bastaardsatijnrups in het duin- en strandgebied." Niks geks dat die strandtenthouders balen, want wij hebben ons even in dit diertje verdiept en we kunnen wel zeggen: die naam kan beter in bastaardbastaardrups worden veranderd. De haartjes van de rups voelen namelijk helemaal niet lekker zacht aan, maar kunnen "heftige jeuk en huiduitslag veroorzaken". Net nu we weer naar buiten mogen van het RIVM én Maurice de Hond. Blijft ons dan niets bespaard?