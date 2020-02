Eigenlijk is dit waar het internet voor is uitgevonden. Niet voor stomme massapaniek vanwege een plofpandemie die gewoon een griepje is (check deze lul dan), niet voor hele dagen huilen over andermans carnavalskostuum en niet voor Altijd Maar Die Ernst omdat we niets anders meer hebben om ons over te vervelen. Nee, DIT is het. Je komt op internet voor honderdduizend dingen die je nog nooit gezien hebt, om te beseffen dat er altijd meer is dat je níet weet. Zoals dat slangen zich in een badhanddoek kunnen verslikken. En dat er altijd wel een dierenliefhebber met een doktersdiploma is die zich om zo'n beest bekommert. Intuberen, narcose, en dan met drie man (!) trekken om het handdoekie weer terug te winnen op de natoer. Opdat een eenzaam opgesloten coronaconsument weer comfortabel in z'n plastic kuipstoel kan zitten op z'n besloten quarantainebalkon, om het internet af te struinen naar dingen die-ie nog nooit gezien heeft. Of zoiets.

