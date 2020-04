Vandaag in de serie Doodzieke Dieren, een soort dinosaurus-muppet met lak aan leg day. Ze klinken als Predator, broedermoord is wat vanaf het eerste uur de klok slaat, reken maar dat wij stervelingen moeten buigen als we hen groeten (⇩) en dan kunnen ze ook nog zowaar vliegen: de Balaeniceps Rex, ook wel schoenbekooievaar/shoebill stork. Komt oorspronkelijk uit centraal Afrika en kan zo'n 1,50m hoog worden met een spanwijdte van 2,60m. Er leven er nog zo'n 5 tot 8 duizend in het wild en dat lijkt ons meer dan genoeg. Wiki HIER. Volgende keer: de Casuarius!