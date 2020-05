Met een visnet op de grond is het snel afgelopen. Dat gezeur over anderhalve meter slaat echt volledig door. Vol in de zon en bij de zee met ruim voldoende luchtstroming is de kans op besmetting nihil. Vitamine D is een van de dingen die de weerstand het meeste oppeppen, net als beweging.

Lichamelijk contact is taboe geworden in de medische professie, om over de psychische hoek maar te zwijgen, hoewel het al duizenden jaren gebruikt werd om te genezen. De eerste geschriften zijn van 2800BC. Slechts de laatste 80 jaar weten we het allemaal beter. Hygiene is prima, maar deze paniek gaat meer doden, zieken en economische schade opleveren dan Covid-19 zonder maatregelen ooit had kunnen doen. De tweede golf gaat veroorzaakt worden door het krampachtige poetsen, waardoor de weerstand naar beneden gaat. De derde golf door de paniek die men straks heeft om bij elkaar in de buurt te komen. Men kan zich niet meer organiseren en men wil zich niet meer organiseren, en dat is precies de bedoeling.