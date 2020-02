Altijd hetzelfde gezeik met die egels. Eerst is het allemaal schattig doen, brokjes eten en een wipje maken in de tuin van Henny uit Arnhem. Maar als Henny uit Arnhem daar dan consequenties aan verbindt en via de Lezers Helpen Lezers rubriek in de Gelderlander een egeltjeshuis regelt, dan geven meneer en mevrouw de egel opeens niet thuis. Nou heeft Henny uit Arnhem brokjes, fruit en besjes om te eten, stro om op te slapen, de opening op de juiste plek in verband met de wind en zelfs speciale egelpaté in het huisje gelegd voor de kat zijn viool. Er zitten op dit moment nul (0) egels in Henny uit Arnhem haar egeltjeshuis. Kom op egels, jullie kunnen beter dan dit soort beestachtige ondankbaarheid.