Het is maar te hopen dat wetenschappers tussen nu en 17 maart een vaccin tegen Hugo de Jonge vinden, anders kon het wel eens slecht aflopen met het CDA. Dat blijkt uit de jaarlijkse EenVandaag Den Haag poppetjespeiling over poppetjes in Den Haag. De staatsomroep zet daar keurig de hoerakop 'Degelijke' minster Wopke Hoekstra en 'echte leider' premier Mark Rutte zijn het populairst boven, alsmede 'Meer vertrouwen in kabinet dan de afgelopen jaren, vooral dankzij aanpak coronacrisis', maar het echte nieuws zit in de sheet (pdf) over het vertrouwen van (potentiële kiezers) in de lijsttrekkers. Dat is bij alle lijsttrekkers torenhoog: Forumkiezers fappen op Baudet, D'66'ers komen op Kaag, PvdA'ers love LoLo en PVV'ers gaan voor Geertje. Maar zeiden wij 'alle'? We bedoelen 'bijna alle', want er is één achterban die moedig weerstand blijft bieden aan de menselijke neiging fan te zijn van de eigen politiek leider: 20% van de CDA-kiezers heeft weinig tot geen vertrouwen in Hugo de Schoenen en bij potentiële kiezers is dat zelfs 32%. Pas maar op De Jonge, het blauwe lijntje van de effectieve R van CDA-kiezers kan nog sneller dalen.

