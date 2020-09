Waarschijnlijk omdat ze reageerden zoals het hen geleerd is; altijd eerst waarschuwingsschoten lossen. Vraag ik me wel af waar die waarschuwingsschotenkogels blijven en of dat niet gevaarlijk is voor niets vermoedenden, maar dat terzijde. Hoe dan ook, als de agenten voor hun leven vrezen, lijkt me meteen gericht (op het been) schieten geoorloofd, want noodweer, lijkt mij. Maar, nu ben ik geen jurist. Dus, corrigeer me gerust.