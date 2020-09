Welke volslagen gek heeft het voorzien op de volkse volksheld René Karst. De coronaoverlever die in tegenstelling tot Bob Dylan vreemd genoeg nog nooit werd genomineerd voor de Nobelprijs voor Literatuur keek vannacht uit zijn raam en toen zag hij dat zijn wagenpark (rip) ALWÉÉR in de fik is gezet. Of, hoe RTL Boulevard dat noemt: "Het zit niet mee voor René Karst. Alweer pech voor Liever te dik-zanger." Zit niet mee. Pech. WIE. Iemand die een hekel heeft aan een maf en groengekleurd montuurtje? Een woedende geheelonthouder, mentaal uitgedaagd om het zinnetje 'het leven is te kort om nuchter te blijven'? Een huisarts, oneens met de uitspraak 'en weet u wat mijn dokter zei? Liever te dik in de kist dan weer een feestje gemist'? Een boze bh-fabrikant, die vindt dat je ze helemaal niet moet laten zien? Een religieuze fundamentalist, woedend vanwege de godslasterende frase 'lalalalalala atje voor de sfeer'? WIE. Wie heeft het voorzien op René Karst verdomme.