Het is de bruiloftszanger van wie u niet eens wist dat hij op uw bruiloft gaat zingen. U hebt niet eens een vrouw! Het is de Nederlandse Dylan, de Nederlandse Aznavour. Nee, het is andersom: Aznavour is de Franse René Karst. De man die onbaatzuchtig keet & jolijt in úw leven brengt met atjes voor de sfeer en tieten die je mag laten zien, heeft door een afgrijselijk inferno afscheid moeten nemen van zijn winnaarsmobiel. En dat terwijl coronaoverlever René uit milieu- en klimaatoverwegingen reed in een dikke Mercedes. En zo is René Karst, de Staatssecretaris van Schitterende Muziek, het eerste wereldberoemde slachtoffer van de autobrandenhausse. Overheid doet niets.