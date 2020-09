Iedere weldenkende Nederlander begrijpt dat het geen toeval is dat de Gouden Koets juist nu het museum in gaat. Het westen wordt momenteel namelijk te gijzeling gehouden door een handvol radicalen die een ideologische loophole hebben ontdekt om een klein beetje macht te krijgen. Het is heel simpel, als die koets de straat op gaat dan is de kans veel te groot dat een of andere gek hem beschadigd. Deze afschaffing is dus pure chantage en heeft met redelijkheid niets te maken. Als dit redelijk was verlopen dan hadden we gewoon een referendum kunnen houden over het behoud van de Gouden Koets. Dan had de meerderheid gesproken en hadden we de gek die er verf tegen aan had gegooid samen kunnen veroordelen. Maar redelijkheid regeerd niet meer in dit land. Het is alleen nog angst, buigen en woede bij de groeiende groep die daar geen zin meer in heeft.