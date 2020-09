:

Niet alles is op te lossen door maar meer geld te strooien. We hebben in Nederland een gigantisch gebrek aan goed personeel. Dat zien we in allerlei sectoren. Of we het nu hebben over het bankwezen of over het gevangeniswezen of over de ambtenarij: het is allemaal net zo kut en net zo slecht. We zouden eigenlijk een grote schoonmaak moeten houden en opnieuw moeten beginnen, alle posities opnieuw verdelen. Maar dan kan niet. Dit is wat het is. Dit is waar we het mee te doen hebben.

Weet je hoe je dit oplost? Door ervoor te zorgen dat die jongens helemaal niet in een Nederlandse gevangenis terechtkomen. Gewoon uitzetten. Het zijn voor 80% mensen met een dubbel paspoort. Gewoon afpakken dat Nederlandse paspoort en ze het land uitzetten. Dan kan de Marokkaanse Koning wel zeggen dat hij ze niet op gaat nemen, maar dat is dan jammer. Wij zetten ze op het vliegtuig naar Marokko en we laten ze Nederland niet meer in. En wat er vervolgens met ze gebeurt, dat is niet onze zaak.