'Fijn', ik roep dit al een tijdje (in algemene zin). Ik geloof niet in gestructureerd racisme in Nederland, maar welke kleur je ook hebt, een dubbeltje wordt moeilijk een kwartje, zeker als je er alleen voor staat.

Ik geloof zelfs dat die ongelijkheid structureel in stand wordt gehouden. Dat gaat niet om kleurtje, of het gebrek aan piemeltje. Het gaat om waar je wel of niet om lacht, wie je kent of wie je papa of mama kent, etcetera.

Het is ook logisch en we doen er allemaal in meer of mindere mate aan mee. Kan niet zeggen dat die wiskunde bijlessen de band met mijn vader sterk hebben verbeterd, maar voor de schoolprestaties is het wel beter dat de ouders zich er voor interesseren. Als je dat niet krijgt moet je van nog verder komen.