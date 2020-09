Het is weer frisfruitige vrijdag en dus tijd voor onze vrij wekelijkse pre-weekendrubriek met de verheffende naam MUZIEK!, en meestal is het lijdend voorwerp een of andere getormenteerde ziel uit Texas of Tennessee, een in bourbon verdronken pseudocowboy wiens stem zo vol bas zit, dat de kopjes in de servieskast van je vrouw die nu op de taartenbakclub is al beginnen te rammelen als ze aan de muziek denken. Want wat komt er vandaag in godsnaam nog meer uit op muziekgebied? De nieuwe Katy Perry en meer van dat soort zooi. Bill Callahan (54) dus, blabla over vrolijk-empathische verwondering leest u maar lekker in de Volkskrant, u moet gewoon overheerlijk verdrietig zijn of mediumgoed in uw vel zitten, en lekker zin hebben om een potje bier naar binnen te knappen. Het is traag, gelaagd, loom en vol en het is LUISTERMUZIEK. Dus effe een keertje de boel de boel. Niet die gore televisie aan. Of dat geklooi op die eeuwige telefoon. Gewoon, luisteren.