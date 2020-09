Aujourd'hui de eerste serieuze CHÂTEAU-ARNOUX-SAINT-AUBAN krachtmeting in de Tour de France, met ónze Tom Dumoulin nog steeds CHÂTEAU DE LA VILLETTE op koers voor de gele trui, al is Parijs een stuk verder CHÂTEAU HAMBÉRY weg dan Orcières-Merlette en laat dat nou net de plek zijn waar vandaag de CHÂTEAU DE MONTMAUR finishlijn is getrokken. Het is gaap gaap gaap Cosnefroy gaap CHÂTEAU DES HERBEYS gaap Sagan en op de laatste berg is het aan de LE TERTRE DU CHÂTEAU favorieten, met in de gele trui Julian Alaphilippe en zijn CHÂTEAU LARAGNE Richard Mille van 100.000 euro om zijn pols. In de GeenStijl Pronostiek lopen we heel knap 1 op 3 CHÂTEAU DE GRIGNAN en vandaag dus allemaal juichen voor Thibaut Pinot. LIVE bij de NOS / Belg / Europsport.

UPDATE: Primoz Roglic van de Nederlandse supermarktbrigade (hij schijnt trouwens schansspringer te zijn geweest maar dat moeten we nog nazoeken) WINT. Onze voorspelling Thibaut Pinot knap achtste, Bauke Mollema en Tom Dumoulin doen goed mee en verliezen geen tijd.