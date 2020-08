In een verder totaal oninteressant interview met een volstrekt vervelende nietsnut met een VARA-verleden en een lawaaiblousetoekomst verklaart Erik Dijkstra (die ooit namens DWDD bijna een toerist vermoordde met een bierfles) dat hij EEN WEEK LANG BUIKPIJN HAD van een kritische vraag aan Femke "14.000 man op de Dam is té belangrijk" Halsema. Een konijn dat vergeten is waar hij zijn wortel heeft verstopt, noemde Theodor Holman hem wel eens. En zei ook over Dijkstra's interviewkwaliteiten: Domheid hoef je nooit te spelen. En daar had de ouwe Holman gelijk in, want Dijkstra paradeert er hier parmantig mee in een interview. Ziek zijn van een kritische vraag aan een blunderende volksvertegenwoordiger, misschien moet Erik een binnenspeeltuin voor geestelijk beschadigde asielkonijnen beginnen of zo. Kunnen ze samen die wortel proberen te vinden.

Doodziek. Een week. Van dit gedraal...

Throwback naar de bierflesworp (2014)