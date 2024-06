Waar we het volk verheffen zeiden, moet kijkcijfers staan. En waar we gewone mensen die iets kunnen hadden, dat wordt iets met BN'ers. En waar we een onthullende documentaire over Mark Rutte hadden, daar graag een quasi-lollige hagiografie op RTL. Waar we een quasi-lollige hagiorafie op RTL hadden komt dan flesjesgooier Erik Dijkstra te staan. Op de plek van flesjesgooier Erik Dijkstra komt dan de Curling Quiz. Op de plek van de Curling Quiz Showcolade, op de plek van Showcolade De Gevaarlijkste Wegen Ter Wereld met Diederik Gommers, op de plek van De Gevaarlijkste Wegen Ter Wereld met Diederik Gommers De IJzersterkste, op de plek van De IJzersterkste alle autoritjes van Marijn de Vries met Danny Nelissen, op de plek van alle autoritjes van Marijn de Vries met Danny Nelissen Plakshot met Roel Maalderink, op de plek van Plakshot met Roel Maalderink Arjen Lubach, op de plek van Arjen Lubach Even Tot Hier, op de plek van Even Tot Hier Op1, op de plek van Op1 het programma van Khalid en Sophie, op de plek van Khalid en Sophie Sophie en Jeroen, op de plek van Sophie en Jeroen het nieuwe programma van Sophie en Jeroen en iemand anders. Stop de tijd. Geen jokers.