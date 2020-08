Marokkanen worden behandeld als onze koning.

Wat is nu de status van een Marokkaan? Een expat of een immigrant? Hoe moet je zo iemand benoemen zonder dat je gecorrigeerd wordt door de brainpolice? Expat of immigrant of ....?

"Een expat (van het Engelse expatriate) is iemand die voor zijn werk tijdelijk in het buitenland woont. Kenmerkend is dat zij meestal niet integreren en dat dit vaak ook niet verwacht wordt".

Het onderscheid dat gemaakt wordt tussen 'expats' en migranten berust voornamelijk op sociale klasse (inkomen) en afkomst. De term expat verwijst bijna altijd naar migranten die westers, blank en rijk zijn. Er heerst daarom discussie over een mogelijk racistisch/etnocentrisch en klassistisch karakter van de term 'expat'.

"Soms wordt een onderscheid gedefinieerd tussen expats en andere migranten, waarbij het verblijf in een ander land van expats met tijdelijke intentie is en dat van migranten permanent. Omdat de term expat verwijst naar westerse migranten uit hogere sociale klassen, komt het vaak voor dat zij door de werkgever in hun thuisland zijn uitgezonden voor een beperkte duur, waardoor zij vaak terugkeren naar hun land van herkomst. De implicatie is is dat migranten afkomstig uit armere landen minder geneigd zijn om terug te keren vanwege de slechtere economische perspectieven in dit geval, en daarom de intentie hun verblijf in een nieuw land eerder permanent is".

