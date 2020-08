Kastelen, Maarten, Herbert, harken, 52x11, linkeballen, DIT KAN HELEMAAL NIET, 401 watt, mondkapjes, vallen, crashen, saai, Bauke, gaap, die berg komt er nooit, WAAIERSSSSSS, sprinten en holy fok daar gaat Cees Bol. It giet oan, zoals ze in Vichy-Frankrijk zouden zeggen, de Tour de France, met de eerste etappe, die gewonnen gaat worden door Giacomo Nizzolo, Wout van Aert of Peter Sagan. Wij Nederlanders hadden best wel een kansje om de eerste etappe van de Tour de France te winnen, ware het niet dat Dylan Groenewegen en Fabio Jakobsen niet waren opgenomen in de Tourselecties en daar waren ze zo verdrietig over dat ze elkaar maar in de hekken hebben geragd, en nu ligt de een mentaal en de ander fysiek in de kreukels. Derhalve alle ballen op Cees Bol en die is ook heel goed ofzo. Hup Tour de France, hup Cees Bol. LIVE op de ANWB-zender!

Dit is Cees (die op die fiets)