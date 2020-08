Heftige beelden uit Polen hierboven. Volgens de rondearts is Nederlands kampioen wielrennen Fabio Jakobsen (23) in levensgevaar na een val in de Ronde van Polen. "The doctor says his heart worked fine but he lost a lot of blood. Injuries are serious, life-threatening, she confirmed." Jakobsen nam het in de sprint op tegen landgenoot Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma), die van zijn lijn afweek zodat er geen ruimte was voor de Deceuninck-Quick-Step-renner. Jakobsens ploegleider Lefevre is piswoest op Groenewegen en zegt dat die de gevangenis in moet.

