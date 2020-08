: Oja. ook nog... op de vraag hoe het mogelijk is dat tijdens de spits de metro hutje mutje vol zit ondanks de 1,5 meter plicht. De bruiloft van Grapperhuis is er niks bij:

Het politieke antwoord:

Met het Rijk en met onze opdrachtgever is afgesproken dat we een volledige dienstregeling rijden, terwijl we minder reizigers vervoeren dan voorheen. Dat zorgt ervoor dat er per reiziger meer ruimte is in de voertuigen dan voordat het coronavirus uitbrak. In de voertuigen houden reizigers zo veel mogelijk afstand. (mijn vraag was tijdens de spits, niet op bejaardenreistijdstippen.)

Omdat het ondanks de volledige dienstregeling soms in de voertuigen lastig is om de 1,5m afstand te houden, is de mondkapjesplicht ingevoerd. Het is dus niet verplicht om in de voertuigen 1,5m afstand te houden, maar er wordt natuurlijk wel afstand gehouden waar mogelijk.

Conclusie

1,5 meter dus niet verplicht, niet werkend mondkapje wel, slechte ventilatie