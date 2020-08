In navolging van onder anderen Mozart, Kurt Cobain en John Prine is ook Justin Townes Earle (38) overleden. Geboren in Nashville, zoon van Steve Earle en vernoemd naar Townes Van Zandt, dan heb je verdomme wel de goede genen in je balg. Over de doodsoorzaak is niets bekend gemaakt maar meneer geraakte reeds op TWAALFJARIGE leeftijd aan de drugs en in een met dope en booze doorleefde aardse tijd kickte hij NEGEN keer af. En weer aan. Doorleefd, zo was ook zijn stem, in de met bourbon overgoten country voor de man met gevoelens - Harlem River Blues bijvoorbeeld, dat is een verdomd lekker plaatje. En nu is hij dood en dat is nogal een fokked up dingetje, maar wat weten wij in dit land nou van country en americana, wij hebben Danny Vera en Ilse de Lange.