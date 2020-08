Voor PVV-ers is het altijd heel moeilijk om feiten uit elkaar te houden en overzichtelijk na te denken. Niemand is voor criminele Marokkanen, of correct gezegd Nederlanders met een Marokkaanse migratieachtergrond, maar goed for the sake of simplicity: Marokkanen. Niermand is er op tegen dat je dat aankaart, of dat je iets zegt over de aanpak van de problemen die zij disproportioneel veroorzaken,

Maar je gaat desondanks een grens over als je zo ver generalissert dat je zegt "minder" Marokkanen te gaan zullen gaan "regelen". Ten eerste omdat je daarmee alle Marokkanen bedoelt en ten tweede omdat de oplossing zou zijn: Verwijdering uit onze samenleving. Want "minder" is alleen actief te bereiken door "ze" weg te voeren, dwingen of verplichten een andere mogelijkheid is er namelijk niet. Nu gaan de scherpslijpers zeggen: Maar dat zei Wilders niet. Nee dat klopt maar dat bedoelde hij wel.

Waarom dat iets anders is dan (terechte) benoeming van problemen met Marokkaanse jongens, begrijpen PVV-ers niet, of ze begrijpen dat prima, maar veinzen onbenul.