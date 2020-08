Pils. Verkleden. Pils. Rest ook verkleed. Pils. Je bent een f o k k i n g draak. Pils. Vrienden. Pils. Polonaise. Pils. Hossen. Pils. Broodje beenham. Pils. Nog meer pils. Pils. Friet. Pils. Polonaise. Pils. Lachen. Pils. Muntjes op. Pils. Kotsen. Pils. Brak. Pils. Ontbijt. Pils. Je vieze bierpak aantrekken. Pils. Weer het café in. Pils. Het plein op. Pils. Pa en ma. Pils. Daar zijn je maten weer! Pils. Hossen. Pils. Feesten. Pils. Meeblèren. Pils. Roken. Pils. Weer munten op. Pils. Stem verrot. Pils. Broodje worst. Pils. Iedereen kwijt. Pils. Naar huis. Pils. Brak. Pils. Ontbijt. Pils. Weer je stinkende vieze bierpak aan. Pils. De stad in. Pils. Op het plein. Pils. Gezelligheid. Pils. Optocht kijken. Pils. Halverwege de optocht afhaken en naar de toog. Pils. Feest. Pils. Meezingen. Pils. Pauze thuis. Pils. Op de bank in slaap gevallen en de volgende ochtend wakker. Pils. Honderd gemiste oproepen. Pils. Vandaag weer een dag. Pils. Je hebt je stinkende bierpak nog aan. Pils. Bierontbijt bij je makkers. Pils. De stad in. Pils. De toeristen zitten lekker weer in Amsterdam, dit is voor de grote jongens. Honderdmiljoen pils.

NOU EN DAT DUS ALLEMAAL NIET HÈ MAKKERS. Carnaval 2021 gòt nie gebeure. Als eerste Brabantse plaats heeft Geertruidenberg de festiviteiten voor 2021 afgeblazen. En de rest gaat heus wel volgen. De Brabantse Carnavals Federatie houdt de moed erin: "Laten we creatief zijn en op zoek gaan naar mogelijkheden om de sfeer van carnaval te behouden. Bijvoorbeeld door optredens van sauwelaars via een livestream de huiskamer in te brengen. Organiseer tentoonstellingen." Haha NEE. Ga lekker naar de andere kant van de rivier met je tentoonstellingen. Die liggen niet in het interessegebied van de hogere rangen van de zuidelijke levensvormen. NEE. Nee. Rip carnaval, arme Klaas.