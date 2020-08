Kopie pasta van de VRT

Gaat om "bepaalde bevolkingsgroepen"

ijdens deze tweede golf van de coronapandemie zijn het vooral jongeren die besmet raken en een risicogroep vormen. In Brussel komt daar nog bij dat vooral de dichtbevolkte wijken in het noorden van Brussel, waar vaak meerdere families samenwonen in een woning, getroffen zijn door COVID-19. Daarom pleit de Nederlandstalige Brusselse Huisartsenkring ervoor dat er in gezinnen waar meerdere generaties samenwonen een mondmasker thuis wordt gedragen.

Mondmaskers thuis

"Ik wil pleiten voor bijkomende maatregelen en meer specifiek beperkende maatregelen in een aantal situaties", zegt Vincent Janssens, voorzitter van de Huisartsenkring. "Ik denk bijvoorbeeld aan het gebruik van mondmaskers binnen een gezin waar meerdere generaties samenwonen. Zeker nu meer jongeren positief testen. Je kan er natuurlijk geen politie naartoe sturen om dat te controleren. Maar mensen moeten inzien dat dit nodig is. Als het niet voor de maatschappij is, dan tenminste voor hun eigen familie."

In "De wereld vandaag" nuanceert Janssens zijn aanbeveling. Hij zegt dat het niet de bedoeling is dat iedereen in dergelijke gezinnen voortdurend een mondmasker gaat dragen, maar alleen in situaties waar het risico op besmetting hoog is, bijvoorbeeld als jongeren zich in dezelfde ruimte als hun grootouders bevinden.

Viroloog Steven Van Gucht staat achter het principe, maar nuanceert. "Een mondmasker op zich is inderdaad onvoldoende", zegt Van Gucht in "De wereld vandaag". "Eigenlijk moet je proberen afstand te houden, geen kussen te geven of niet te knuffelen."

"Dat zijn natuurlijk harde aanbevelingen", zegt Van Gucht nog. Vanuit de overheid gaan we dat nooit opleggen of vragen. Maar het principe erachter is wel correct: binnenkamers een barrière opwerpen."

Sensibiliseren

Janssens hoopt ook dat er in Brussel nog meer wordt ingezet op sensibilisering. "Het blijft in Brussel moeilijk om bepaalde bevolkingsgroepen te bereiken. Daarom blijft sensibiliseren en informeren belangrijk. Constant boetes geven is niet de juiste manier. De basisregels moeten nog beter uitgelegd worden, via de media is eigenlijk onvoldoende."