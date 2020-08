De politie te Enschede maakt later vandaag melding van de arrestatie van twitteraar @pinkblok211, een absolute degradatiekandidaat in de toch al de laagste divisie van het sociale medium. Een wereldkampioen weggooier die voetballer Eljero Elia racistisch bejegent, dreigt de 'kop van de romp' van de voetballer te trekken alsook dreigt het kind van Elia in de fik te steken. Nu verraadt de timeline van pinkblok211 niet per se een stabiel en gelukkig leven (kwakt alleen maar foto's van half- en heel erg naakte Afrikaanse vrouwen in z'n tijdlijn en loopt verder de hele dag te zeiken tegen webcares) en snugger is hij ook al niet. In een aantal van die tweets zet hij doodleuk naam (Erik B.) en telefoonnummer. Derhalve is hij wel érg makkelijk vindbaar, wordt hij later vandaag opgepakt door de politie, zal hij een stevig FOEI-gesprek ondergaan en kan hij daarna weer verder met zijn racistische haatbagger. Dit bericht wordt aangevuld door de politie.

UPDATE: Twitter-account suspended



Noot voor reaguurders: geen NAW in de comments droppen, want dan hebben wij het weer gedaan

Netjes weggelakt want zo zijn wij