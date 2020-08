Één Piet, één.

Een tennisvriendinnetje.

Getest en Corona.

Zij is de enige.

Verder via via via in Tilburg.

Voor de rest ken ik niemand, maar dan ook echt niemand verder.

Die ene uit Tilburg van via via komt via m’n vrouw.

En toch kennen we best heel veel mensen en wonen we midden in de drukke randstad.

Zucht... soms weet ik het niet meer.

Spook of sluipvermoorderaar?

Ben wel moe, hondsmoe.