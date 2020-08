De meeste doden zijn bejaarden, dat boeit China niets.

De meeste invaliden zijn ongeschoolde arbeiders, dat boeit China niets.

Zoals Mao al zei over 20 tot 46 miljoen hongerdoden: "When there is not enough to eat people starve to death. It is better to let half of the people die so that the other half can eat their fill." en.wikipedia.org/wiki/Mao%27s_Great_F...