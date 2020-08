Geachte redactie,

Middels dit schrijven laat ik u weten dat ik per 14 juli 2020 j.l ik mijzelf beschikbaar heb gesteld als lijsttrekker voor het Forum voor Democratie. Tot op heden heb ik nog geen reactie gehad van het bestuur van de partij.

Mijn motivatie voor deze stap kunt u lezen in de brief die ik aan de partij heb gestuurd en welke als bijlage in deze mail is inbegrepen.

Met vriendelijke groet,

Bert Wienk

Den Haag

Zeer geachte bestuur, zeer geachte dames en heren,

Mijn naam is Bert (Albertus Antonius Maria) Wienk, geboren te Apeldoorn op 08-06-1964 en woonachtig in Den Haag. Middels dit schrijven wil ik mij als lid van het Forum voor Democratie zijnde (lidnummer 36810) aanmelden als lijsttrekker voor de partij voor de komende parlementsverkiezingen in maart 2021 a.s.

Vooropgesteld: het is niet zo dat ik de kunde en kennis van de huidige partijleider, de heer Baudet in twijfel trek. Verre van! Wel is het zo dat ik de partijstandpunten in sommige gevallen vanuit een andere visie benader. zoals bijvoorbeeld de klimaat -en stikstofproblematiek. In mijn bescheiden optiek wordt een belangrijke factor door meerdere organisaties en belanghebbenden over het hoofd gezien in deze kwestie, namelijk de overbevolking en dan zowel globaal als nationaal. Als alle belanghebbenden er van uit gaan dat de mens verantwoordelijk is voor het opwarmen van de aarde, waarom wordt onze planeet dan alleen maar voller en voller? Ik ben de overtuiging dat er zowel globaal als nationaal een discussie op gang gebracht moet worden hoe we in deze als (internationale) samenleving willen en/of moeten handelen.

Puur nationaal gezien moet er een goed en helder debat gevoerd worden over de bekostiging van onze groeiende bevolking. Kunnen wij dat als Nederlandse maatschappij aan en hoe wordt het gefinancierd? De Nederlandse bevolking is sinds 1952 met ruim 70% gestegen en daarmee zijn wij ruimschoots koploper qua bevolkingsgroei in de gehele EU. Frankrijk is "goede" tweede met 50% en Duitslands bevolkingsgroei betrof amper 10%. Onze sociale vangnetten raken binnen afzienbare tijd vol, maar helaas wordt dit thema de laatste twee jaar vermeden door alle politieke organisaties.

De problemen waar ons land mee te kampen heeft, zijn niet op te lossen zonder ze eerst te tackelen. Daarmee bedoel ik dat het aandragen van oplossingen geen effect zullen hebben als niet eerst het dweilen met de kraan open stopt. Problematiek zoals met immigratie, het terugsturen van kansloze 'vluchtelingen', het onderwijs, de boeren en de zorg, - om maar wat onderwerpen te noemen - dienen staps -en trapsgewijs onder handen genomen te worden. Genoemde (en andere) zaken in één keer echt oplossen gaat niemand lukken. Daarvoor zijn ze te complex en zal er veel overleg voor nodig zijn.

Over mijzelf: Ik beschouw mijzelf als zijnde een Fortuynist. In 2003 riep toenmalig VVD-fractievoorzitter Jozias van Aartsen tijdens een debat in de Plenaire zaal "De Fortuynistische agenda is bij de VVD in uitstekende handen". Het hoeft geen betoog dat juist de VVD met deze agenda juist het achterwerk heeft afgeveegd. In 2004 ben ik onder de naam John Sturges columns gaan schrijven voor de - middels ter ziele zijnde - website www.sturgesonline.com, samen met Harm Wiersma (toenmalig kamerlid) en Laszlo Maracz (docent Europese Studies aan de UvA). Met name in het binnenhof en de Universiteit van Wageningen werden de columns met grote belangstelling gelezen.

Op aanraden van de heer Albert de Booij van de Speakers Academy schreef ik van 2006-2008 mijn boek "Meer land voor je geld", welke in 2009 uitkwam.

Daarna heb ik het schrijven over politiek en aanverwante zaken even gelaten voor wat het was. De opkomst van het FvD (eerst als denktank, later als partij) wakkerde mijn interesse opnieuw aan en in de standpunten van de partij kan ik mij geheel vinden. Tijdens de partijdag eind vorig jaar heb ik veel mensen gesproken die hoge verwachtingen hebben van de partij en de heren Baudet en Theo Hiddema. Edoch ben ik van mening dat ook het FvD een door de leden gekozen lijsttrekker moet hebben en aangezien bij mijn weten het lijsttrekkerschap van de partij nog onbetwist is, acht ik het zowel een eer als een plicht om mij volledig voor het landsbelang in te zetten.

Sinds kort ben ik weer begonnen met het brengen van columns. Niet op papier, maar als gesproken woord op het Youtubekanaal "Sturges opinie". Op dit moment behandel ik elke paar dagen de politieke partijen afzonderlijk en daarna zal ik regelmatig mijn licht schijnen op politiek en maatschappij.

Mijn ervaringen in het buitenland (zoals te lezen in mijn CV) kunnen op internationaal vlak van nut zijn, aangezien ik in meerdere landen heb gewoond en gewerkt en weet hoe mensen in diverse landen denken en doen. Mijn recente ervaringen in het onderwijs zal ik gaarne aanwenden om de problematiek in het onderwijs van ons land gedegen en doordacht te kanaliseren om geleidelijk tot echte oplossingen te komen.

Vanzelfsprekend ben ik te allen tijde bereid mijn motivaties mondeling en persoonlijk toe te lichten.

Hopende op een spoedig antwoord uwerzijds,

Met de meeste hoogachting,

A. A. M. Wienk