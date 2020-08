De quali verliep zoals stijlloos voorspeld met HAM, BOT & VER op 1, 2 en 3, maar Spanje is geen Silverstone: in Barcelona is het nóg warmer. Afgelopen weekend reed Max van 3 naar 1 omdat de banden onder de Mercedessen bij hogere temperaturen minder ongenaakbaar zijn dan de zwarte bolides die ze moeten dragen, dus een mens kan hopen op een tweede zege op rij voor Max na de glorieuze (en misschien wel z'n mooiste) winst op Silverstone van vorige week, op het Circuit de Barcelona-Catalunya waar hij in 2016 z'n eerste Grote Prijs won - en toen begon ie vanaf P4. F1TV is je voorkeurs betaalkanaal, maar die is ook gewoon Powered by Ziggo, waar de erkende F1-analyticus Marco van Basten aanschuift. Dodgy alternatieven hier, lights out om tien over drie en dan maar hopen dat Hamilton z'n banden tot kauwgom vermaalt.

Checkered Flag:

‪P1. HAM‬

‪P2. VERSTAPPEN‬

‪P3. BOT‬

"Max, heeft Jos je wel eens gedumpt bij een tankstation?"

Eerder vandaag in een ander snel spel