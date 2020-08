Kijk. Dit is Lewis. Lewis is een hele snelle jongen. Op het land, maar ook op het water. Lewis is heel erg begaan met de wereld, en de mensen, en de bossen, en het water. Daarom denkt Lewis na, op zijn vrije dagen, over hoe erg het allemaal is. Gewoon, alles. Dat doet hij op een speedboot die tegen ongeveer 2 op 1 met hoge snelheid voor de Spaanse kust over het water ketst. Lewis is onderdeel van een racecircus waarin 10 teams wekelijks hun bolides, gereedschap, computers, VIP-rooms en medewerkers in opvouwen en dan per snelweg of luchtweg de wereld over kruisen, op weg naar het volgende circuit waar - in normale jaren althans - tienduizenden mensen met hun auto's naartoe komen om te kijken wie de snelste is, en om te zien hoe Lewis nog steeds iedere week knielt voor BLM & tegen racisme op de start/finish-lijn, en van zijn collega's eist dat ze dat ook doen.

Lewis is een fantastische coureur. Lewis heeft alles verdiend waar hij voor gewerkt heeft. Maar Lewis mag van ons ook wel via een toeristische route door de grindbak naar plek 20 van het start grid vanmiddag, opdat hij daar zijn eigen steeds irritanter wordende hypocrisie ook eens rustig kan overpeinzen. Maar het heeft er wederom alle schijn van dat ie morgen gewoon weer vanaf P1 start en dan een hele race lang ongehinderd door zijn eigen grootsheid toe kan laten grijnzen zonder ooit die muur te raken. Voorspellinkje: HAM/BOT 1/2, Max weer vanaf P3 - en dan maar hopen dat de hitte morgen wederom een helpende hand is die de Duitse Blitzbolides kan stuiten.

Voor wie minder met snelheid heeft: dit was OOK bijzonder