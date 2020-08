LinkedIn, dat is een soort social media platform waar holistische coaches en NLP-trainers dagelijks hun alternatieve mentale geneesmethodes aanprijzen om op een product te laten lijken in plaats van op kwakzalverij, tussen de loondienstlaven die zichzelf nog nooit echt hebben uitgedaagd maar wel "op zoek zijn naar een nieuwe uitdaging", en waar middlemanagers die elkaar stilletjes haten op basis van lease-categorie-jaloezie of vierkante centimeters eigenkantooroppervlakte, elkaar desondanks de hele dag hardop omhoog pijpen vanwege elkanders creatieve of leidinggevende competenties. Nou, en in die neppemensenwereld is Maurice de Hond dus niet meer welkom, omdat hij tegen-narratieven tegenover het Rijks Corona Protocol waagde te plaatsen.

"Journalisten" verschuilen zich achter "muuuuh gebruikersvoorwaarden, hun platform hun regels", maar dat komt omdat ze liever naar De Macht luisteren dan naar Maurice (terwijl de bepaald niet betrouwbare Rijks Informatiedienst van de Vierde Macht al lang moest erkennen dat de Aerosollenprediker des Vaderlands best wel gelijk had). Wij noemen het hondje gewoon bij de naam: Dit is techcensuur van een semi-monopolist die een quasi-nutsfunctie vervult. Kom je anders gewoon een keer in Chips. Nootjes. Bier., Maurice? Want wij zijn het ook niet met alles eens wat je zegt, maar we zijn altijd bereid om te luisteren naar een counter narrative op regeringsgepruts & mediafalen.

Aan LinkedIn vragen wtf kan bij hem hierzo, wat vrije lucht ventileren voor Maurice kan ook, met donaties: hierrr.

"Ik mocht dit niet onderzoeken van het RIVM"