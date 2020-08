We hebben er weer eentje. Bovenstaande verliezer kreeg het bij een 'voorrangskwestie' iets te warm waarop hij met een kettingslot door de achterruit van de tegenstander mepte. Nu is een onvrijwillige doorverwijzing naar Carglass sowieso al triest, maar wat het verhaal nog een tikkie grimmiger maakt is dat op de achterbank een peuter zat. Het kleintje kreeg glassplinters in het gezicht en als bonus het kettingslot in het gelaat. Laten we maar weer eens wat water naar de zee brengen met z'n allen. Bent u of kent u deze matig behaarde scooterfluim, die sprak met 'Frans accent', speur dan gezellig mee met de politie Limburg.