Gelukkig is Instagram wel streng tegen Zwarte Piet, want ZP is haatzaaien. Forum zijn voor totaal dichtgetikte religieuze achterlijkheid en kwaadaardigheid is helemaal OK, want religie van vrede. Je kind haten en buitengooien omdat het blijk geeft in staat te zijn liefde te geven en liefde te ontvangen; hoe ziek in je kop kun je zijn.

Sterkte Mounir. Triest dat je moet vaststellen dat je ouders geen ouders zijn maar willige pionnen in een haatcultus. Triest dat je nu de rest van je leven moet vrezen voor je gezondheid en zelfs leven. Triest dat dit in een land kan gebeuren dat zegt op te komen voor mensen als jij, maar jij en soortgelijken in de praktijk keihard laat barsten omdat de haatcultuur waar je uitkomt boven alle kritiek verheven is.

Verder vraag ik me af hoeveel van de haatposters zelf stiekem op de eigen soort vallen maar, itt Mounir, te bang zijn om het te zeggen en proberen zichzelf te ontkennen middels geschreeuw.