Regen, zon, hitte, dan weer kou, vries, smoor, verbrand, verkleumd, verwend.

Want het zit de Nederlander nu nooit eens mee, qua les temps.

Aanstelleritis to the max.

Van diezelfden die gaan lopen mauwen als er een paar hagelstenen aan het Gardameer donderen, op hun caravannetje.

Men weet niet hoe gauw de anwb moet gebeld, heel de vakantie in het water, alles verziekt, kaput, geannulleerd, gecanceld, gedropt.

En dan fijn weer gauw naar huis.

Klef broodje kaas van de shell ter hoogte van Chaam of Bergen op Zoom, of Oberhausen-Arnhem.

Hehe, eindelijk veilig thuis.

Gevaarlijke Italianen ook.

En als je even niet kijkt pikken ze je wijf in ook.

Nee, Oost west, thuis kletst best.

Blij dat mijn halve familie van de Fransoos afkomstig is.

Fransen halen, met een getuite mond, hun schouders gewoon op.

Fransen zijn meesterschouderophalers.

Salut.