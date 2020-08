Zomaar een voorbeeldje, maar als je een dossier kinderopvangtoeslag in de bus geschoven krijgt is dat een schandalig document waar de honden geen brood van lusten, alles weggelakt zo zwart als Piet, zogenaamd 'privacygevoelige informatie die volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet met derden mag worden gedeeld'. Maar als je toevallig camerabeelden hebt van een Servische hitsquad (Camil, Dejan en Denis A.) die even daarna op professionele wijze vier mensen (Tuan Nguyen, Artur Sargsyan, Maikel Akfidan en Max Klaassen) omlegt, dan komt de politie je camerabeelden vorderen en verschijnen je adresgegevens doodleuk in het politiedossier. Alsof Joego-mobsters niet kunnen lezen. "X. staat perplex als hij ziet dat zijn adres herhaaldelijk in het dossier voorkomt. Hij vraagt zich af wat voor gevolgen dat zou kunnen hebben. De verdachten lezen het dossier immers ook. X laat er dan ook geen twijfel over bestaan: het is wat hem betreft de laatste keer geweest dat hij beelden afstaat." Aha, dus JIJ bent degene die de belastende camerabeelden heeft geleverd? ко пева, спава!