Ongeloofwaardig Rutte, Schoenen had zijn kapsel gewassen met waterstofperoxide. De preek was onsamenhangend en geheel vrijblijvend, dit kabinet heeft in deze en de voorgaande regeringsperiode alles over de schutting gegooid en doorgeschoven naar gemeentes, waardoor Burgemeesters zich gaan profileren en anarchie plegen. Door gebrek aan daadkracht van het duo in de Coronacrisis, nu pas na 5 maanden gaat men pas testen op luchthavens, en kan men let wel vrijwillig in quarantaine. Gemakshalve is er geen controle op het terugkerende autoverkeer welke uit oranje gebieden terug Nederland binnen komen met name Turkse families. De twee doventolksters waren ook erg moeilijk te volgen schijnbaar nog niet getest of last van vermoedelijk onderliggend lijden, CDA, er De Schoenen had het maar over het dashboard en de gereedschapkisten met niks erin pure bluf zonder visie en inzicht.