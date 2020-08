De ravissante Samantra, opzichter bij de ovenbouwkundige afdeling van TATA Steel, en haar kansloze verloofde Hellmer lopen hand in hand over het strand. Grappig genoeg is Hellmer voor Feyenoord. Enfin, Samantra wilde voor haar verjaardag een Emma-matras, maar Hellmer geeft nog altijd de voorkeur aan een eenpersoonsopblaasmatras. Daar liggen ze dan 's avonds in hun wijkje Purmerend Overwhere op te kroelen, maar Hellmer neemt het ding ook mee naar het strand.

Henk en Galbert, een homoseksueel stel uit Doetinchem-Oost, vermaakt zich opperbest in de branding. Galbert probeert balletjes binnenkant voet te spelen, maar dat lukt hem maar matig. "Altijd verdomme weer die wreef", foetert hij huilend na weer een wreeftrap. Henk stelt hem gerust en koopt een ijsje met twee bolletjes (banaan & banaan) voor zijn twintig jaar jongere ridder, waarna ze zachtjes tongend in slaap vallen op hun handdoek.

In een vorig leven was Yevgeni lid van de Russische paramilitaire organisatie Wagner. Yevgeni heeft verschrikkelijke dingen gezien in Libië en Mozambique; zijn specialiteit was het zo gruwelijk mogelijk uitschakelen van tegenstanders. Tot Yevgeni dacht: ik heb hier helemaal geen zin meer in man. Hij verhuisde naar Zandvoort en nu is hij parasolopzetter. Hij verdient € 7,50 per uur en dat verbrast hij allemaal aan bier en peuken. Yevgeni is gelukkig.

Moniek en Gercobiene kennen elkaar van hun werk. Moniek werkt in de ruwbouw en Gercobiene in de afbouw; zodoende kwamen ze elkaar een paar keer tegen en na de eerste aanraking waren ze allebei verkocht. Gercobiene is teringrijk. Ooit bestelde ze een doosje Don Mario-bananen maar daar bleken geen bananen in te zitten, maar 59 kilo Peruviaanse cocaïne met een puurheid van zo'n tachtig procent. Desalniettemin werkt Gercobiene nog steeds in de afbouw, die 59 kilo is gewoon voor eigen gebruik.

Ondertussen kijken Dinie en haar man Grillert naar een plafond in een vakantiehuisje. Grillert twijfelt of hij te maken heeft met 9016 Verkeerswit of 9010 Zuiverwit, terwijl zijn vrouw Dinie louter zoekt naar ontsnappingswegen uit haar vreselijke huwelijk. Sinds Grillert (69) is vreemdgegaan met Pamela, de achttienjarige dondersteen van hiernaast, vindt ze er geen zak meer aan. Op de achtergrond kijkt makelaar Sergio toe, hij is zo glad als een aal.

De vier jongens op de voorgrond zijn Sander, Michel, Gert-Willem en Henk. De vier studeren mathematiek aan het Massachusetts Institute of Technology. Gert-Willem heeft zojuist priegelend op zijn telefoon het bewijs geleverd voor het Vermoeden van Hodge. Hij wil het laten zien aan Michel, maar het interesseert de andere drie helemaal niks. Zij komen hier voor hun rust verdomme.