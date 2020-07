We kunnen niet in uw slaapkamer kijken dus we weten niet of uw nachten ook heet zijn, maar warm zijn ze in ieder geval wél. Het KNMI meldt vandaag een verdrievoudiging van het aantal warme nachten van minimaal 18 graden, erg vervelend voor mensen als Frans Timmermans die moeite hebben met hun warmtehuishouding enzo. Enfin, dat kan KNMI Fake Niels wel roepen, maar dan willen we ook praktijkvoorbeelden zien!!1! Dat treft! Vannacht. "Vanavond blijft het nog lange tijd zonnig en heet. De eerste helft van de avond verloopt droog en daardoor is het ideaal weer om buiten te eten. Om 20:00 uur is het nog steeds 26 graden in het noorden en 28-30 in het midden. In het zuiden is het met 30-34 zelfs op dat tijdstip nog bloedheet. (...) Door de bewolking koelt het maar moeizaam af en dat betekent dat het een echte tropennacht wordt." Aargh. Gelukkig strooit Pritt al de hele ochtend met bruikbare ProTips dus wij zijn veilig. Nu u nog. Veel succes allemaal, vannacht.