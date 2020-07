Kamerlid Femke Merel van Kooten Arissen zou zoals was aangekondigd morgen de barkruk warm komen houden met haar charmante aanwezigheid, maar het zelfstandige Kamerlid van de Toekomst meldde zich zojuist af: snotverkouden en kucherig - en in deze tijd weet je wat dat betekent: netjes thuisblijven. We wensen haar beterschap en zien haar binnenkort alsnog in de bar.

We hebben gelukkig at such short notice een vervanger kunnen vinden, en dat is niemand minder dan de evenzeer uiterst charmante historicus Geerten Waling. Stond sowieso al op onze wensenlijst, en bleek qua tijd & bereid in de gelegenheid om donderdagavond een biertje te komen drinken aan onze bar bij Chips. Nootjes. Bier. De historicus, schrijver en gepromoveerde geleerde is goed in het duiden van de democratie-ondermijnende activiteiten van D'66 , of om de irrationele standbeeldenstorm van waanzinnig links historisch uit te lachen. Dat wordt dus een uitstekend uurtje ouwehoeren, gaan we zomaar vanuit. Direct vanuit Parijs bij ons aan het pils,

Donderdagavond om 21:00 uur: Chips. Nootjes. Bier. En Geerten Waling! Live op deze zender of op het GSTV YouTube-kanaal. Pls Abonneer!

Vragen voor Waling? Drop ze in de panelen!